Против Арега Щепихина, которого похитили у Ярославского вокзала в Москве, возбудили дело о призывах к экстремизму. По делу о похищении проходят шесть человек

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении предпринимателя Арега Щепихина, которого вечером 3 июня похитили чеченские силовики. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В СК заявили, что изучили видеозаписи Щепихина. В его высказываниях нашли «признаки побуждения к совершению насильственных действий по отношению к группе лиц, выделяемой по национальному/этническому признакам, а также их унижения».

Уголовное дело возбуждено по статьям о публичных призывах к экстремизму (часть 2 статьи 280 УК РФ) и возбуждении ненависти (пункт «а» часть 2 статьи 282 УК РФ).

«В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения», — добавил в СК.

Накануне Следственный комитет сообщил, что возбудил уголовное дело после похищения Арега Щепихина. В сегодняшнем пресс-релизе СК уточняется, что дело расследуется по статьям о похищении (статья 126 УК РФ) и превышении должностных полномочий (статья 286 УК РФ).

Обвинения предъявлены шести гражданам. 5 июня им планируют избрать меру пресечения.

Арега Щепихина похитили вечером 3 июня. Несколько человек схватили его на площади у Ярославского вокзала и затолкали в багажник черного «мерседеса» с мигалкой и номерами, связанными с чеченскими властями. Власти Чечни заявили, что Щепихин был «не похищен, а задержан», поскольку в отношении него проводится проверка об оскорблении чувств верующих.

Щепихин неоднократно записывал видео с оскорблениями чеченского народа, Аллаха и Корана.

4 июня стало известно, что предприниматель на свободе. По информации «Базы», представители силовых структур Чечни отпустили Щепихина около полуночи.

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