Nissan подал заявки в Роспатент на регистрацию товарных знаков в России. Компания ушла с российского рынка в 2022 году

Японский автоконцерн Nissan Motor подал заявки на регистрацию товарных знаков в России, пишет ТАСС со ссылкой на данные Роспатента.

Помимо регистрации товарных знаков Nissan в разных вариантах написания и дизайна, компания также подала три заявки на регистрацию своих брендов Infiniti, Nismo и Datsun.

В самой компании действия не комментировали.

Компания Nissan объявила об уходе с российского рынка вскоре после вторжения армии РФ в Украину. В октябре 2022 года ее российские активы были переданы в государственную собственность с возможностью обратного выкупа в течение шести лет.

Весной на фоне возобновления прямого российско-американского диалога после прихода в Белый дом Дональда Трампа начали вестись разговоры о возможных планах крупных зарубежных компаний вернуться на российский рынок. В конце марта издание The Bell поименно опросило несколько десятков крупнейших компаний о том, планируют ли они вернуться. Nissan был в числе тех, кто заявил об отсутствии планов по возвращению.