«Медиазона»: с начала года в суды поступило более 26 тысяч исков о признании людей пропавшими без вести. Их, в числе прочих, подают командиры воинских частей

«Медиазона» собрала статистику по искам, поступившим в российские суды, о признании человека пропавшим без вести или умершим. С начала 2025 года, по подсчетам издания, суды получили более 26 тысяч таких исков. В 2024 году было зарегистрировано 22,6 тысячи таких обращений в суды.

Зачастую информация об обратившихся в суд с такими исками скрыта (18,9 тысяч заявлений с начала 2024 года). Так, скрыта информация во всех 2,7 тысячах исков, которые за неполные полтора года поступили в Октябрьский районный суд под Ростовом — это абсолютный рекордсмен среди всех российских судов по таким искам. В январе 2025 года в пресс-службе этого суда «Медиазоне» подтвердили, что пачки заявлений судьям приносили представители ближайших воинских частей.

В 11,8 тысячах исков указано, что признать человека пропавшим или погибшим просит командир конкретной воинской части, а еще в 9 тысячах случаев упомянута какая-либо структура Минобороны. Таким образом, почти 23,5 тысячи исков точно связаны с погибшими военными, пишет «Медиазона».

При этом издание отмечает, что в 2024-2025 годах, когда подобные иски стали массово поступать в российские суды, резко выросла доля обращений, информация по которым закрыта. По оценкам «Медиазоны», речь идет о 12-13 тысячах дополнительных обращений, связанных с войной.

В общей сложности, делает вывод издание, на июнь 2025 года в российские суды поступили иски о признании погибшими или пропавшими без вести 30-40 тысяч военных.

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