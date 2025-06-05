Глава Курской области сообщил, что ВСУ ударили по Рыльску. Погибла женщина, шесть человек пострадали

ВСУ нанесли удар по городу Рыльск в Курской области, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн.

По его словам, удар был нанесен по многоквартирному и частному домам. В переулке Розы Люксембург и Фрунзе из-за ударной волны повреждены еще несколько жилых домов.

В результате удара погибла 32-летняя женщина. «По уточненной информации, у погибшей трое несовершеннолетних детей. Окажем семье всю посильную помощь», — заявил Хинштейн.

Еще шесть человек пострадали — пять женщин и один мужчина. Одна из пострадавших, 83-летняя женщина, находится в тяжелом состоянии.

Близкий к российским силовикам телеграм-канал Mash сообщил, что ВСУ ударили по Рыльску с помощью систем залпового огня Himars.