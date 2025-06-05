Forbes: Минцифры планирует запретить принимать звонки на российские номера с иностранных SIM-карт

Минцифры подготовило второй пакет поправок, направленных на борьбу с телефонным мошенничеством. Он, как пишет Forbes, ознакомившийся с проектом документа, включает в себя запрет на получение звонков с SIM-карт иностранных операторов связи. Если абонент захочет получать такие звонки, то должен будет заранее сообщить об этом своему оператору связи, говорится в документе. Также предполагается, что оператор будет обязан маркировать все вызовы с иностранных SIM-карт.

Кроме того, поправки обязывают операторов блокировать номера из специального реестра подозреваемых в мошенничестве, который предполагается создать, а по запросу Минцифры — предоставлять записи таких разговоров. Если оператор не отключит такой номер, он будет обязан компенсировать ущерб пострадавшим абонентам.

Во второй пакет также вошли поправки, касающиеся обработки персональной информации. В частности, предполагается, что на портале «Госуслуги» появится форма управления персональными данными россиян. Через портал пользователь сможет ознакомиться с согласиями, которые он дал на обработку персональной информации, предоставить их какой-либо организации или отозвать.

Планируется изменить основание для получения согласия на обработку персональных данных, пишет Forbes. Сейчас все организации могут брать согласие на обработку личной информации по своему усмотрению. Новые поправки предусматривают, что это станет возможным, только «если законом предусмотрена такая обязанность».

Поправки уточняют механизм восстановления скомпрометированного мошенниками аккаунта на портале «Госуслуги». Лично, если поправки примут, это можно будет сделать в многофункциональном центре (МФЦ) госуслуг, а удаленно — только с помощью биометрии.

Предполагается, что законопроект вступит в силу 1 марта 2026 года за исключением отдельных положений документа.

В Минцифры изданию заявили, что пока «документ находится на межведомственном согласовании и может меняться с учетом предложений ведомств». До утверждения финальной версии, подчеркнули представители ведомства, «говорить о конкретных деталях рано».

Весной 2025 года в России был принят закон о борьбе с кибермошенничеством. Он, в частности, предполагает, что при снятии денег через банкомат кредитная организация обязана «осуществить проверку на наличие признаков выдачи средств без добровольного согласия», вводит обязательную маркировку звонков (операторы связи должны отображать на экране телефона наименование организации, откуда звонят, «что позволит выявить мошенников»), а также запрещает сотрудникам госорганов, банков, операторов связи, маркетплейсов, сервисов по поиску работы и размещения объявлений «информировать граждан через мессенджеры».

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