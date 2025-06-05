Петроградский районный суд Петербурга назначил штраф в размере 40 тысяч 500 рублей 19-летней активистке Дарье Козыревой по административному протоколу о «дискредитации» армии РФ (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП), сообщает «Медиазона».

Поводом к штрафу послужило последнее слово Козыревой, которое она зачитала 18 апреля в том же суде, когда рассматривалось ее уголовное дело о повторной «дискредитации» армии РФ (часть 1 статьи 280.3 УК).

Адвокат Рафаиль Поляков расценил административный протокол как давление на Козыреву, поскольку право на последнее слово прописано в Конституции РФ. Сама Козырева также заявила о нарушении своего права на защиту, отметив, что за сказанное в последнем слове «не преследуют даже убийц».

«Друзья, не прекращайте развиваться никогда, развивайтесь всю свою жизнь, чтобы быть как украинский национальный флаг», — сказала Козырева, обращаясь к пришедшим поддержать ее в суде.

18 апреля суд назначил Дарье Козыревой два года и восемь месяцев лишения свободы по деле о «дискредитации» армии РФ. Уголовное дело завели после того, как в феврале 2024 года активистка приклеила на памятник Тарасу Шевченко в Петербурге листок с четверостишьем из его стихотворения «Завещание». Позже к делу добавили еще один эпизод по той же статье из-за интервью Козыревой изданию «Север.Реалии», в котором она назвала войну в Украине «чудовищной» и «преступной».

В своем последнем слове в суде активистка цитировала стихотворение Тараса Шевченко «До Основʼяненка» на украинском, осудила многовековые попытки властей России подчинить Украину и выразила надежду, что Украина «вернет себе каждую пядь своей земли, включая и Донбасс, и Крым».