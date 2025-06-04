Вопрос о встрече Путина с Зеленским «никогда не стоял в практической плоскости», заявил помощник президента РФ

Помощник президента России Юрий Ушаков рассказал журналистам подробности сегодняшнего телефонного разговора между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Аудиозапись его заявлений опубликовал в своем телеграм-канале корреспондент «России 1» Павел Зарубин.

Ушаков рассказал, что Кремль и Белый дом заранее договорились о том, что президенты России и США созвонятся после второго раунда российско-украинских переговоров в Стамбуле. Путин рассказал Трампу, как они прошли. Он также заявил, что Украина пыталась сорвать эти переговоры, устроив подрывы мостов в России и атаку на российские военные самолеты. Трамп заявил, что Вашингтон не знал заранее об ударах по военным аэродромам.

Отвечая на вопрос о том, исключают ли эти события возможность встречи Путина и Зеленского, Ушаков заявил, что вопрос об их встрече «не стоял в практической плоскости никогда». «Российская сторона согласилась на то, чтобы проводить все [мирные] переговоры между делегациями Украины и России. Это реализуется на практике», — добавил Ушаков.

По его словам, Путин и Трамп также обсудили «несколько застопорившуюся ситуацию на переговорах между США и Ираном по иранской ядерной программе». «Дональд Трамп считает, что здесь, возможно, необходимо содействие со стороны России, и он будет признателен, если бы Россия могла бы соответствующим образом поработать с иранской стороной», — сказал Ушаков.

Владимир Путин и Владимир Зеленский встречались лишь один раз, в 2019 году. В последние недели, на фоне возобновления мирных переговоров России и Украины, Зеленский не раз заявлял о готовности снова провести встречу с Путиным. 4 июня Путин обвинил Украину в подрыве гражданской инфраструктуры в России и дал понять, что не рассматривает возможность встречи с Зеленским: «Кто вообще ведет переговоры с террористами?»

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