Во Флориде задержали американца, который проник на территорию резиденции Трампа Мар-а-Лаго. Он заявил, что хочет жениться на внучке президента

Агенты Секретной службы США задержали 23-летнего Энтони Рейеса (Anthony Reyes) из Техаса, который проник на территорию резиденции президента страны Дональда Трампа Мар-а-Лаго в штате Флорида, сообщает NBC News.

Рейес был задержан в ночь на 4 июня, после того как перелез через стену, окружающую поместье. Задержанный объяснил свой поступок тем, что хотел «проповедовать Евангелие» и «жениться на Кай». Вероятно, речь идет о 18-летней внучке президента США.

Агенты передали задержанного полицейским. Его обвинили в незаконном проникновении на частную территорию. По данным полиции, ранее Рейесу уже предъявляли аналогичные обвинения — после того, как он проник на частную территорию в канун Нового года.

Суд арестовал Рейеса. Согласно решению суда, он может выйти на свободу под залог в 50 тысяч долларов, но ему запрещено контактировать с Трампом и его семьей. Рейес себя виновным не признал.

«Во время инцидента на месте происшествия не было ни одного человека, находящегося под защитой Секретной службы», — заявил представитель ведомства NBC News. В Белом доме рассказали, что Трампа проинформировали о случившемся.

За последний год на жизнь Дональда Трампа дважды покушались. Первое покушение произошло 13 июля 2024-го в Батлере в Пенсильвании во время предвыборной кампании. В Трампа выстрелили несколько раз, одна из пуль задела верхнюю часть правого уха политика. При покушении погиб один из участников митинга, двое получили ранения. Нападавшего убил снайпер Секретной службы. Второй инцидент произошел 15 сентября около гольф-клуба Трампа в городе Палм-Бич, штат Флорида. Агент Секретной службы заметил в кустах ствол винтовки и открыл огонь, после чего нападавшего задержали.