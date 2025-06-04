В Ростовской области перестал работать мобильный интернет. Власти объяснили это «мероприятиями для обеспечения безопасности жителей»

Жители Ростовской области утром 4 июня пожаловались на проблемы с работой мобильного интернета. Это следует из данных портала «Сбой.рф».

На сбои пожаловались клиенты «Билайна», МТС, «Мегафона» и Tele2.

Пользователи пишут в комментариях: «Ростовская область, ни у кого рядом не работает мобильный интернет», «где интернет, Ростов-на-Дону?!!! Ау блин», «Ростов-на-Дону — не работает мобильный интернет! Как же всё достало!».

Местное издание 161.ru сообщало, что мобильный интернет утром 4 июня не работал почти во всех районах Ростова-на-Дону.

В «Билайне» и «Мегафоне» подтвердили РБК, что их пользователи могут испытывать сложности при попытках воспользоваться интернетом в Ростовской области. В «Мегафоне» отметили, что ограничений со стороны оператора нет.

В пресс-служба правительства Ростовской области заявили, что перебои в работе операторов связи связаны с мероприятиями по обеспечению безопасности жителей. «В Ростовской области проводятся мероприятия, направленные на обеспечение безопасности жителей региона, ввиду чего наблюдаются перебои в работе операторов подвижной радиотелефонной связи», — заявили власти.

О каких мероприятиях идет речь, не уточняется.

В российских регионах стали регулярно отключать мобильный интернет, объясняя это атаками украинских беспилотниках. Ограничения на мобильный интернет вводили во Владимирской, Липецкой, Тульской, Воронежской, Орловской, Ивановской, Саратовской, Ярославской областях.

На майские праздники в Москве и Подмосковье мобильный интернет ограничивали для обеспечения безопасности празднования 9 мая. Эти ограничения сказались на бизнесе, включая службы такси, онлайн-торговлю и ретейл.