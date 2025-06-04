Сотрудники Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины взломали ресурсы российского конструкторского бюро «Туполев», сообщили источники «Украинской правды» и «РБК-Украина» в украинской военной разведке.

По словам собеседника изданий в спецслужбе, в результате операции ГУР получило данные КБ «Туполев», включая персональную информацию сотрудников, их адреса проживания, резюме, внутреннюю служебную переписку, а также документы о закупках и протоколы закрытых совещаний. Всего более 4,4 гигабайта данных.

Украинские специалисты также взломали официальный сайт компании и разместили на главной странице изображение совы, которая держит в когтях российский бомбардировщик.

«Теперь фактически не осталось ничего тайного в деятельности КБ „Туполев“ для украинской разведки. В частности, мы получили исчерпывающую информацию о лицах, непосредственно вовлеченных в обслуживание российской стратегической авиации. Результат, очевидно, будет заметен как на земле, так и в небе», — заявил собеседник изданий.

В качестве доказательств взлома «РБК-Украина» опубликовал скриншоты с документами, которые, как утверждается получила украинская разведка.

Российская сторона заявления о взломе КБ «Туполев» не комментировала.

АО «Туполев» — дочернее предприятие Объединенной авиастроительной корпорации (входит в госкорпорацию «Ростех»), разные подразделения которого занимаются проектированием и производством ракетоносцев и самолетов специального назначения. Филиал «Туполева» — «Казанский авиационный завод имени Горбунова» — также выпускает пассажирские самолеты Ту-214. С 2022 года из-за полномасштабного российского вторжения в Украину «Туполев» находится под западными санкциями.