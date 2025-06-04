Подконтрольная России часть Запорожской области второй день подряд осталась без света

На территории Запорожской области, подконтрольной России, нет электроснабжения. Об этом сообщается в телеграм-канале назначенной России администрации области.

«Жителей региона призывают к взаимопониманию и взаимовыручке, бдительности на автодорогах», — говорится в сообщении.

Глава аннексированной части области Евгений Балицкий заявил, что в результате атаки беспилотников повреждена сеть электропередачи. В своем посте он призвал жителей быть готовыми к возможному отключению электричества.

3 июня. Балицкий сообщал, что в Запорожской области украинские беспилотники атаковали энергетические объекты и вывели из строя ряд подстанций, которые обеспечивали регион электроэнергией. По его данным, без света остались 457 населенных пунктов области, отключение затронуло более 600 тысяч человек. Вечером того же дня Балицкий доложил президенту России Владимиру Путину о полном восстановлении электричества.