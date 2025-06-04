На борту самолета авиакомпании «Якутия», выполнявшего 4 июня рейс из Петербурга в Якутск, в ручной клади одной из пассажирок загорелся пауэрбанк, сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление авиакомпании. Причиной возгорания стало короткое замыкание портативного аккумулятора, в салоне возникло задымление и оплавился ковер.

«Благодаря бдительности пассажиров и слаженным профессиональным действиям бортпроводников источник задымления был своевременно обнаружен», — сообщили в авиакомпании. Там отметили, что самолет продолжил полет в штатном режиме и благополучно приземлился в аэропорту Якутска.

После приземления госпитализировали 21-летнюю пассажирку с ожогами ступни, рассказали в управлении на транспорте МВД России по Дальневосточному федеральному округу. Молодая женщина пояснила, что во время полета ее портативный аккумулятор самовоспламенился, она потушила его ногами. Пострадавшую доставили в ожоговый центр республиканской больницы. Больше за помощью никто не обращался, отметили в полиции.