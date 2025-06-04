Археолога Андрея Верьянова, изучавшего цивилизацию инков, приговорили к 24 годам по делу о госизмене

Суд в Москве приговорил геофизика и археолога Андрея Верьянова к 24 годам лишения свободы по делу о госизмене и терроризме, сообщает «Русская служба Би-би-си».

Приговор Верьянову вынесли еще 23 мая. Дело археолога, как и другие дела о госизмене, слушалось в закрытом режиме.

Верьянов много лет жил в Перу и был руководителем группы георадарных исследований Саксайуамана (комплекса инков в городе Куско), организованных при поддержке министерства культуры Перу.

Как сообщал правозащитный проект «Первый отдел» со ссылкой на письмо заключенного, в 2019 году Верьянов приехал в Россию для ухода за близким родственником и «застрял». «С того момента, как нахожусь в РФ, не мог принять тот кошмар, в который погрузилась страна. Как мог выходил на протесты, митинги. Когда он начал войну, пытался сопротивляться, искал единомышленников», — рассказывал сам Верьянов.

В конце 2023 года археолога арестовали по статье о госизмене. По данным «Русской службы Би-би-си», Верьянову также вменили организацию деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации (статья 205.5 УК). Предположительно, его подозревали в сотрудничестве с легионом «Свобода России».

«В основу дела легли обвинения в том, что Верьянов занимался запуском летающих „обманок“, которые приводили к срабатыванию систем ПВО, размещенных под Москвой», — сообщает издание.

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