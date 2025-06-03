В Самаре беженку из Донецка приговорили к восьми годам колонии по делу о подготовке теракта. Она обвинила ФСБ в провокации

Центральный окружной военный суд Самары приговорил 34-летнюю уроженку Донецка Валентину Тагирову к восьми годам колонии по делу о подготовке теракта в Самаре (часть 1 статьи 30, пункт «а» части статьи 205 УК), сообщают правозащитный проект «Первый отдел» и «Медиазона».

Тагирова — парикмахер из Донецка, которая после начала российско-украинской войны переехала в Самару. Через год после переезда, зимой 2023 года, ей написал незнакомец, представившийся сотрудником военизированной организации Украины.

Правозащитники пишут, что этот человек знал все о Тагировой и ее близких родственниках, угрожал ее дочери и отцу, а также потребовал делать то, что он скажет. Она в итоге согласилась.

Позже с Тагировой связался человек по имени Платон. Он попросил беженку сделать несколько фотографий зданий Самары, купить ацетон, пластиковую канистру, лист пенопласта и банку алюминиевой краски. Когда Тагирова выполнила поручения и отнесла все эти вещи к заброшенному дому, ее задержали сотрудники ФСБ и обвинили в подготовке к теракту.

«Тагирова и ее защитники уверены, что под ником „Платон“ ей писал 33-летний сотрудник УФСБ Егор Елистратов. Он проходит по уголовному делу в качестве свидетеля обвинения», — заявил «Первый отдел».

В мае 2023-го Тагирову внесли в реестр «террористов и экстремистов» Росфинмониторинга. На свободе у беженки осталась 12-летняя дочь. После задержания матери девочку отправили в детский дом, затем отец Тагировой увез ее в Донецк.