В правительстве одобрили предложение Минюста РФ запретить осужденным за экстремизм и иностранцам переводиться в колонии ближе к родственникам

Комиссия правительства по законопроектной деятельности одобрила проект Минюста, в котором предлагается запретить осужденным за экстремизм, а также иностранным гражданам переводиться в колонии ближе к родственникам, сообщает РБК со ссылкой на источник в комиссии.

Сейчас Уголовно-исполнительный кодекс позволяет заключенному один раз за все время отбывания наказания попросить о переводе в исправительное учреждение в том регионе, где живет его близкий родственник. Из этого правила есть исключения, которые касаются осужденных по ряду статей — в том числе о теракте и о госизмене. Минюст, как следует из документа, который цитирует РБК, предлагает добавить в это исключение «приверженцев идеологии экстремизма», а также иностранцев и лиц без гражданства.

Глава правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев пояснил изданию, что это ограничение будет распространяться также на всех, кто внесен в реестр террористов и экстремистов, который ведет Росфинмониторинг. Сейчас в национальной части этого реестра более 17,4 тысячи физических лиц.

В пояснительной записке говорится, что законопроект разработан «в целях пресечения распространения экстремистской и террористической идеологии в исправительных учреждениях». Из материалов к заседанию комиссии следует, что проект одобрили ФСИН, ФСБ, МИД и другие ведомства, а также омбудсмен по правам человека Татьяна Москалькова, в письме которой говорится, что законопроект «рассмотрен и концептуально поддерживается».

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