РИА Новости: после крушения поезда в Брянской области в РЖД поменяли инструкции для пассажиров. Их призывают ложиться головой к дверям

В российских пассажирских поездах пассажирам теперь рекомендуют ложиться на полки головой к дверям купе или к проходу в плацкартном вагоне. Соответствующую рекомендацию слышал корреспондент РИА Новости в поезде, следовавшем 2 июня по маршруту Климов — Москва.

Агентство сообщает, что инструкции для пассажиров поменяли после крушения поезда Климов — Москва в Брянской области, произошедшего в ночь на 1 июня. Ранее в РЖД не говорили, куда пассажирам рекомендуется ложиться головой.

Дают ли подобные рекомендации в других пассажирских поездах в России, РИА Новости не уточняет.

На поезд, следовавший по маршруту Климов — Москва в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. По данным на утро 3 июня было известно о семерых погибших, более 100 человек пострадали. Вероятной причиной обрушения моста власти РФ назвали подрыв.

Еще одно крушение поезда в ночь на 1 июня произошло в Курской области. Там железнодорожный мост, по которому шел грузовой поезд, упал на автомобильную дорогу. Пострадала бригада машинистов. Выдвигались предположения, что мост также был взорван.

Власти Калужской, Липецкой, Орловской, Тамбовской и Тульской областей 2 июня объявили, что принимают повышенные меры для обеспечения безопасности на мостах. Так глава Орловской области Андрей Клычков поручил уделить особое внимание «недопущению возможного въезда и нахождения на территории региона диверсионных групп и лиц, которые могут создать угрозу безопасности», сообщал ТАСС. «Прошу задействовать все ресурсы для того, чтобы обеспечить безопасность жителей. Добровольцев, ДНД, казаков, егерей», — цитировало госагентство главу Калужской области Владислава Шапшу.

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