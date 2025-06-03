На Ярославском вокзале в Москве похитили человека. На глазах очевидцев его запихнули в багажник «мерседеса» с мигалкой и увезли

В центре Москвы на Ярославском вокзале группа мужчин похитила человека. Видеозаписи очевидцев публикуют телеграм-каналы.

Как видно на видео, несколько человек протащили мужчину через здания вокзала, после чего запихнули его в багажник «мерседеса» с мигалкой номерами серии АМР (их часто используют силовики) на Комсомольской площади.

Мужчина звал на помощь, однако полиция не реагировала. По словам очевидцев, похитители были вооружены.

По данным Baza, похищенный — 40-летний Арег Самвелович Щ. Он регулярно записывал видео с оскорблениями мусульман — по данным телеграм-канала, это могло стать причиной похищения.

Официально правоохранительные органы инцидент не комментировали.