Кандидат от оппозиции выиграл выборы президента Южной Кореи. Предыдущему президенту объявили импичмент после попытки госпереворота

Новым президентом Южной Кореи станет кандидат от оппозиционной Демократической партии «Тобуро» Ли Чжэ Мен, сообщает «Рехнап».

По итогам обработки 97% бюллетеней за Ли Чжэ Мена проголосовали 49,1% граждан. Его соперник, кандидат от консерваторов Ким Мун Су, получил поддержку 41,6% избирателей.

Ким уже заявил, что «со смирением принимает выбор народа» и поздравил своего соперника.

Выборы президента Южной Кореи были досрочными. Их назначили после того, как предыдущий президент Юн Сок Ель совершил попытку госпереворота: в декабре он ввел военное положение и приостановил полномочия парламента, обвинив депутатов в попытке парализовать работу правительства. Парламент, в свою очередь, проголосовал за отмену военного положения и начало процедуры импичмента. Юн Сок Ель подчинился этому решению.

В декабре парламент проголосовал за отстранение Юн Сок Еля от должности. 4 апреля 2025 года правомерность этого решения подтвердил Конституционный суд. Сейчас Юн Сок Ель находится под следствием.

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