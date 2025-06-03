ABC News: в администрации Трампа разочарованы, но не удивлены списком требований Москвы для прекращения огня в Украине

В администрации президента США Дональда Трампа были разочарованы, но не удивлены значительным списком требований России, которые, по мнению Москвы, должны быть выполнены для прекращения огня в Украине. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на американских чиновников.

Собеседники телеканала заявили, что условия России содержат пункты, которые неприемлемыми считают и Украина, и США. По их мнению, таким образом Москва пытается сорвать содержательные переговоры.

По словам американских чиновников, Трамп занимает все более отстраненную позицию по поводу российско-украинской войны, хотя еще недавно критиковал и Владимира Путина, и Владимира Зеленского.

Ранее Трамп допускал, что может ввести новые санкции против России, но после завершения второго раунда переговоров не было никаких признаков того, что его администрация предпринимает какие-либо шаги для этого, отмечает ABC News.

Вечером 2 июня российские государственные агентства РИА Новости и ТАСС, а также агентство «Интерфакс» опубликовали полный текст меморандума России с условиями завершения войны с Украиной. Этот документ делегация РФ передала представителям Украины в ходе второго раунда прямых переговоров, которые прошли в Стамбуле 2 июня.

В нем, в частности, говорится, что условием России для прекращения огня является полный вывод ВСУ и «иных военизированных формирований Украины» с территории РФ, «включая ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области».

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