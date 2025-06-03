17-летнего подростка приговорили почти к 10 годам лишения свободы по делу об убийстве таксистки в Коркино. После ее гибели в городе прошли погромы

Челябинский областной суд приговорил к девяти годам и 10 месяцам лишения свободы 17-летнего жителя Коркино Егора Юрченко, признав его виновным в убийстве таксистки Елены Сарафановой. Об этом сообщает 74.ru со ссылкой на источник в «судебной сфере».

Приговор вынес судья из Коркино, но дело рассматривали в Челябинске.

Тело Сарафановой с ножевыми ранениями нашли в машине вечером 23 октября 2024 года в Коркино. На следующий день следователи сообщили о задержании подозреваемого в убийстве — 17-летнего местного жителя.

По версии следствия, между таксисткой и подростком произошел конфликт во время поездки, в ходе которого подозреваемый «причинил женщине не менее четырех колото-резаных ранений в область грудной клетки». Суд отправил его в СИЗО.

Родители Юрченко рассказывали, что в СИЗО его избивали. «Ребенок — инвалид, глухой, немой. С ним обращаются неправильно. Издеваются, бьют его. Психика нарушена у него. Когда мы видимся, он постоянно жалуется. Внимание никакого не обращают на него», — рассказывала мать Юрченко. В местном управлении ФСИН отрицали эту информацию и говорили, что «физическая сила и специальные средства сотрудниками следственного изолятора к нему не применялись».

Ura.ru пишет, что после того, как сурдопереводчик сообщил Юрченко приговор, тот начал стучать кулаками по стеклу «клетки», в которой он находился.

Отец подростка рассказывал, что его сын не признает вину.

«Говорит, что это не он, до последнего. Я уже обвинял его сам, чтобы он на эмоциях что-то сказал. Говорю: „Ты это сделал?“ Он говорит: „Нет, не я“. Сидит, плачет. „А кто сделал?“ — Он говорит: „Ищи того, кто это сделал“. Сын говорит, что сел в машину один, поехал. Водитель только отъехала от дома и подсадила еще одного человека. Сын потом вышел из машины. Что дальше произошло, я не знаю», — рассказывал он.

Вскоре после того, как было найдено тело Сарафановой, в местных СМИ распространилась информация, что перед смертью она ездила на вызов «к местным цыганам», после чего в городе начались погромы. Они подожгли один дом, разбили окна еще двух и повредили четыре машины. Участники беспорядков обвиняли полицию в бездействии — по их словам, силовики годами не реагировали на жалобы на поведение членов общины рома. Задержаны были десятки человек.

После убийства таксистки и погромов губернатор Челябинской области анонсировали рейды в местах, где «компактно проживают цыгане». МВД по Челябинской области отчиталось, что составило 144 протокола на «иностранных граждан».

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