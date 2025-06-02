В самопровозглашенной ДНР бывшего спикера ВСУ Сару Эштон-Чирилло заочно приговорили к 20 годам колонии

Верховный суд в самопровозглашенной ДНР заочно приговорил бывшего спикера Сил территориальной обороны ВСУ Сару Эштон-Чирилло к 20 годам лишения свободы. Об этом сообщила Генпрокуратура России.

Эштон-Чирилло признали виновной в распространении «фейков» про российскую армию (пункт «д» части 2 статьи 207.3 УК РФ) и участии наемника в вооруженном конфликте (часть 3 статьи 359 УК РФ).

По версии следствия, в период с февраля по сентябрь 2023 года Эштон-Чирилло приехала в Украину, добровольно вступила в составе Интернационального легиона и прошла военную подготовку. После этого она «принимала участие в боевых действиях на стороне украинских силовых структур» против российских военнослужащих.

В прокуратуре также заявили, что в августе 2023 года Эштон-Чирилло подготовила и опубликовала видеосюжет, в котором рассказывается «о якобы созданных в России запасах биологического оружия и применении ВС РФ химического оружия» в Сирии и Украине. За это, как утверждает российское следствие, она получила 653 тысяч рублей.

Согласно сообщению Генпрокуратуры, Эштон-Чирилло объявлена в международный розыск.

Сара Эштон-Чирилло — трансперсона из США, военная корреспондентка. Она приехала в Украину через неделю после начала полномасштабного российского вторжения. Она вступила в качестве боевого медика в ряды территориальной обороны ВСУ и дослужилась до звания младшего сержанта. В августе 2023 года Сара Эштон-Чирилло была назначена спикером Сил территориальной обороны ВСУ для коммуникаций с западной аудиторией. После этого про нее активно стала писать и рассказывать российская пропаганда. 20 сентября 2023 года ВСУ объявили о временном отстранении журналистки от должности за высказывания, которые не были одобрены командованием.

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