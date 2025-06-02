В Москве арестовали руководителей двух ветеранских организаций по делу о мошенничестве с санаторием «Русь»

Сотрудники МВД задержали бывшего руководителя организации инвалидов войны в Афганистане «Инвалиды войны» Андрея Чепурного и гендиректора «Центра медицинской и социальной реабилитации ветеранов войн „Ветеран-Русь“» Валерия Белялова по делу о мошенничестве на миллиард рублей. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Андрей Чепурной — бывший офицер ГРУ, Валерий Белялов — танкист.

По версии следствия, в марте 2017 года подозреваемые «путем обмана» приобрели право собственности на комплекс зданий Центра медицинской реабилитации воинов-интернационалистов «Русь» (всего 48 объектов недвижимости).

Как утверждает МВД, он был безвозмездно передан некоммерческой организации «Центр „Ветеран-Русь“». Решение о заключение соответствующего договора было одобреное в нарушении устава «нелегитимным собранием» членов центрального правления «Инвалидов войны», говорится в пресс-релизе министерства. В результате организации был причинен материальный ущерб на сумму более миллиарда рублей.

В мае 2023 года договор был признан подмосковным судом незаконным. «Вместе с тем до настоящего времени недвижимость находится в собственности некоммерческой организации», — заявили в МВД.

Мещанский районный суд Москвы отправил Чепурного и Белялова в СИЗО еще 30 мая, сообщал «Коммерсант».

Газета отмечает, что расследование началось еще в 2020 году. Тогда в ОМВД по Рузскому району Подмосковья обратились ветераны-афганцы. Санаторий ранее принадлежал ЦК КПСС, а затем был передан инвалидам Афганской войны. Следствие утверждало, что Чепурной, Белялов и другие фигуранты, учредив центр «Ветеран-Русь», вывели на него активы «Руси» стоимостью около четырех миллиардов рублей.

В итоге Чепурной получил условный срок, а по иску прокуратуры суд принял решение о расторжении сделки. Но оно не было исполнено, так как «Русью» продолжали управлять люди, связанные с Чепурным и Беляловым. После этого дело передали в центральный аппарат МВД, следователи которого и задержали Чепурного и Белялова.

По данным «Коммерсанта», по делу проходят неустановленные лица, а также около 30 свидетелей, среди которых — лидер Cоюза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич, которого также допросили представители МВД.