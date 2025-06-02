«Матч ТВ» и «Чемпионат»: Роман Ротенберг будет уволен с поста тренера хоккейного клуба СКА

Главный тренер петербургского хоккейного клуба СКА Роман Ротенберг покинет занимаемую должность по решению нового совета директоров, сообщили 2 июня «Матч ТВ» и «Чемпионат», не раскрывая источники информации.

Как ожидается, клуб официально объявит об уходе Ротенберга с поста главного тренера позднее 2 июня.

Официально в СКА на момент публикации это не комментировали.

Совет директоров СКА 30 мая ушел в отставку в полном составе после того, как результаты работы совета директоров, главного тренера и тренерского штаба по итогам двух последних сезонов признали неудовлетворительными. При этом тогда об отставке Романа Ротенберга с поста тренера не сообщалось, «Матч ТВ» писал, что тренерский штаб во главе с Ротенбергом продолжит работу.

Роман Ротенберг — сын российского бизнесмена Бориса Ротенберга, близкого к президенту РФ Владимиру Путину. Роман Ротенберг стал главным тренером СКА в январе 2022 года.

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О ротенберге и ска

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