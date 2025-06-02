Ассоциация российских адвокатов потребовала освобождения своей коллеги Марии Бонцлер. Ее арестовали по обвинению в сотрудничестве с иностранным государством

Международная ассоциация российских адвокатов осудила уголовное преследование своей коллеги Марии Бонцлер и потребовала ее освобождения. Обращение адвокатского сообщества опубликовано на сайте Legal Petition. На данный момент его подписали 105 человек, в том числе адвокаты Вадим Прохоров, Тимур Идалов, Михаил Беньяш, правозащитница Елена Эфрос, журналистка Вера Челищева и другие.

Авторы обращения называют обвинения в адрес Бонцлер «наказанием за ее профессиональную деятельность».

Криминализация ее адвокатской деятельности осуществляется по политически мотивированным причинам, а также направлена на достижение «охлаждающего эффекта», чтобы другие адвокаты опасались добросовестно осуществлять защиту по «чувствительным» для государства «политическим» делам.

Также в заявлении обращается внимание на то, что у 64-летней Бонцлер тяжелая форма хронической гипертонии, поэтому нахождение в СИЗО опасно для ее жизни.

Заявление адвокатов адресовано Организации объединенных наций, международным и национальным объединениям адвокатов и юристов, а также правозащитным организациям.

Мария Бонцлер известна тем, что защищала в Калининграде обвиняемых по политическим делам. В 2022 году адвоката штрафовали по протоколам о «дискредитации» армии России.

Бонцлер задержали 28 мая. У нее и еще двух адвокатов, которые, как и Бонцлер, защищали жителя Калининграда , прошли обыски. На следующий день Бонцлер арестовали по обвинению в сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством или организацией (статья 275.1 УК).

По версии следствия, Бонцлер в 2024 году передавала спецслужбам «недружественного» государства сведения о местных силовиках, «которые становились ей известными в силу адвокатской деятельности». О каком государстве идет речь, Следственный комитет не уточнил. Пропагандистский канал RT также обвинял Бонцлер в участии в мероприятиях запрещенного фонда Free Russia Foundation.

За неделю до задержания Бонцлер, отмечала «Медиазона», Евросоюз обновил санкционный список в связи с нарушениями прав человека в России. В него включили 28 человек — это судьи, прокуроры и следователи, «причастные к фабрикации дел против различных активистов». В список попала и судья Советского городского суда Ольга Баландина, выносившая приговор Барышникову.

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