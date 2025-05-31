В Челябинске 17-летнего подростка приговорили к восьми годам лишения свободы по делу о поджоге истребителя Су-34

Челябинский областной суд приговорили 17-летнего уроженца Дагестана к восьми годам воспитательной колонии по делу о диверсии (пункт «б» части 2 статьи 281 УК РФ). Об этом сообщила пресс-служба суда.

Подростка признали виновным в поджоге, направленном на «разрушение и повреждение транспортных средств, в целях подрыва экономической безопасности и обороноспособности РФ». «В качестве обстоятельств, смягчающих наказание, судом были учтены несовершеннолетний возраст подсудимого, совершение преступления впервые, раскаяние в содеянном, состояние его здоровья», — заявили в суде.

Другие подробности не приводятся.

Челябинское издание 74.ru пишет, что речь идет о поджоге военного самолета на авиабазе в Челябинске.

5 января 2024 года ФСБ сообщала, что задержала «завербованного украинскими спецслужбами» гражданина России, подозреваемого в попытке совершения диверсии на одном из объектов Минобороны РФ. Позже выяснилось, что задержан 16-летний подросток из Дагестана. По версии следствия, он пытался поджечь истребитель Су-34 на челябинском военном аэродроме «Шагол».

Главное управление разведки Минобороны Украины незадолго до этого заявило, что на челябинском военном аэродроме «Шагол» в ночь на 4 января сгорел бомбардировщик Су-34. В соцсетях ГУР было опубликовано видео горящего самолета.

Изначально подростка обвиняли в покушении на диверсию, но затем статью ужесточили. Следствие утверждало, что вечером 4 января он проник на авиабазу через расположенные рядом сады, поджег истребитель и снял на видео, как горит бомбардировщик. Задержали его 5 января в поезде недалеко от города Юрюзань в Челябинской области. За это, как утверждается, ему пообещали 4,5 миллиона рублей.

По данным 74.ru, подросток признал вину частично.