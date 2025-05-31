«Радио Свобода»: в НАТО не обсуждают требование Путина предоставить письменное обязательство не расширяться на восток

В НАТО не обсуждается требование президента России Владимира Путина предоставить письменные гарантии о нерасширении альянса на восток. Об этом сообщает украинская служба «Радио Свобода» со ссылкой на нескольких сотрудников и дипломатов блока.

По словам собеседников издания, эта тема не поднималась ни на одной из последних встреч в рамках альянса.

Один из источников издания заявил, что письменное обязательство — «это не то, что так просто получить», так как право свободно определяться с тем, к какому союзу присоединяться, закреплено в ряде международных договоров.

По информации Reuters, Владимир Путин для завершения российско-украинской войны хочет получить от ведущих стран Запада «письменные заверения» в том, что НАТО не будет расширяться на восток. Такое требование России, отмечало агентство, означает официальный отказ от вступления в альянс Украины, Грузии, Молдовы и других стран, ранее входивших в СССР.

Спецпосланник президента США по РФ и Украине Кит Келлог в интервью ABC News позже заявил, что в Вашингтоне считают «справедливыми» опасения России по поводу расширения Североатлантического альянса на восток. «Это справедливое опасение. Мы неоднократно говорили, что вопрос присоединения Украины к НАТО не обсуждается», — сказал он.

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