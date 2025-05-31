«Коммерсант»: поставщики материалов для самолетов опасаются, что указ Путина о внешнем управлении приведет к национализации

Поставщики материалов и комплектующих для гражданского самолетостроения опасаются, что указ президента России о внешнем управлении за неисполнение госзаказа может использоваться как повод для изъятия компаний в пользу государства. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на собеседников в частных предприятиях, в том числе занятых госзаказе.

Президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ 30 мая. Из него следует, что неисполнение госконтракта компаниями во время военного положения позволит вводить в них внешнее управление и временно приостанавливать права акционеров. Указ распространяется на авиастроительные и судостроительные компании и их субподрядчиков, работающих в гражданской сфере, а также на предприятия ОПК.

«Коммерсант» отмечает, что военное положение по указу Путина действует с октября 2022 года только на аннексированных территориях Украины. По словам двух источников в авиапроме, до момента распространения военного положения на российские регионы внешнее управление на предприятиях невозможно.

При этом пять собеседников издания, работающих в частных предприятиях, в том числе занятых в госзаказе, считают, что применяться действие указа будет вне зависимости от региона.

Трое из источников «Коммерсанта» опасаются, что временная приостановка прав может привести к изъятию компаний в собственность государства. По их мнению, новая мера также может способствовать оттоку частных предприятий от проектов по гражданскому госзаказу.

«Причина неисполнения кроется не только в загрузке компаний госзаказами, но и в том, что у частных компаний нет долгосрочных контрактов с госзаказчиками, у которых также не может быть средств на многолетние договоры», — отметил один из собеседников газеты.

Партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов в разговоре с «Коммерсантом» согласился, что действие указа будет распространяться на все предприятия страны вне зависимости от их расположения. Он отметил, что в указе ничего не сказано про территориальные ограничения действующих норм, а только о периоде действия военного положения без уточнений, введено оно на всей территории страны или в отдельных ее субъектах.

В свою очередь главный эксперт Института экономики транспорта ВШЭ Федор Борисов не согласился с опасениями поставщиков. По его мнению, мера объяснима и четко определена условиями военного положения и значительных рисков для экономики не несет.

По подсчетам «Новой газеты Европа», с начала 2022 года российские власти изъяли активов компаний на 2,56 триллиона рублей. При этом в 2024 году национализации подверглись 157 компаний с активами на 1,1 триллиона рублей, тогда как за период с января по середину марта 2025 года — уже 50 компаний, активы которых стоят 808 миллиардов рублей.

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