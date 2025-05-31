ХАМАС согласился на предложение США освободить израильских заложников в обмен на палестинских заключенных. Группировка требует постоянного прекращения огня в секторе Газа

ХАМАС объявил, что передал посредникам свой ответ на предложенный США план о перемирии в секторе Газа в обмен на освобождение заложников, передает BBC News.

Из ответа группировки следует, что она готова освободить 10 живых израильских заложников и передать тела 18 погибших в обмен на освобождение палестинских заключенных из израильских тюрем. Однако ХАМАС повторил свои прежние условия: постоянное прекращение огня, полный вывод израильских войск из сектора Газа и гарантии непрерывной гуманитарной помощи.

BBC News отмечает, что ответ ХАМАС нельзя расценивать ни как явный отказ от предложения США, ни как согласие на него.

План по прекращению огня разработал спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Он подразумевает временное прекращение огня со стороны Израиля и освобождение палестинских заключенных в обмен на освобождение части израильских заложников, остающихся в живых, и возврат тел погибших.

Представитель ХАМАС ранее говорил BBC News, что предложенная сделка противоречит тому, что ранее переговорщики группировки обсуждали с Уиткоффом. Он отметил, что предложение не включало гарантий того, что временное перемирие должно привести к постоянному прекращению огня, а также не предусматривало возможности возобновления поставок гуманитарной помощи в Газу в полном объеме.

29 мая сообщалось, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу заявил семьям заложников, что готов принять предложенную США сделку по прекращению огня в секторе Газа.

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