Глава Курской области сообщил, что украинские дроны атаковали два района региона. Пострадали 14 человек

ВСУ атаковали беспилотниками Рыльский и Льговский районы Курской области, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн.

В Рыльске беспилотники попали по двум пятиэтажным жилым домам. В одном из них загорелась квартира, огонь перекинулся на соседние балконы. В соседнем доме произошел пожар в одной из квартир.

По данным Хинштейна, семь человек пострадали. В местную больницу доставили семью из четырех человек, в том числе детей 13 и 16 лет. Еще две женщины и один мужчина получили осколочные ранения.

Хинштейн также сообщил, что в поселке Артаково Льговского района из-за атаки беспилотника загорелись два строения и гараж. В одном из строений находилась семья из трех человек, они самостоятельно обратились в местную больницу, с ними работают медики.

Обновление. Утром 31 мая Хинштейн сообщил, что число пострадавших в Льговском и Рыльском районах возросло до 14 человек. В Льговском районе из-за ночной атаки пострадали еще двое детей, у них минно-взрывные травмы. Они находятся в состоянии средней тяжести.