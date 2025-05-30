В Беларуси прекратили уголовное дело 78-летней Нины Багинской, ставшей одним из символов протестов в 2020 году

Первомайский районный суд Минска освободил от наказания и прекратил уголовное дело 78-летней белорусской активистки Нины Багинской, сообщает «Белсат».

Судебный процесс проходил 30 мая в закрытом режиме. Спустя два часа рассмотрения дела активистку отпустили, назначив ей «превентивный надзор». Возможно, при вынесении решения судья учел возраст Багинской, незначительность правонарушения и применила статью 79 УК Беларуси («Осуждение без назначения наказания»), отмечают источники издания.

Уголовное дело против Нины Багинской возбудили по статье о неоднократном нарушении порядка проведения массовых мероприятий (статья 342-2 УК Беларуси) из-за нескольких административных протоколов, полученных ею в 2024 году. Среди прочего Багинской вменяли прогулки по улицам Минска с бело-красно-белым значком на одежде, в «национальной символике», а также футболке с надписью «Нет войне».

По сведениям правозащитного центра «Вясна», дело Багинской стало седьмым дошедшим до суда по статье 342-2 с момента ее введения в уголовный кодекс Беларуси в 2021 году. Максимальное наказание по ней предусматривает до трех лет лишения свободы.

Нина Багинская участвует в протестных акциях с 1988 года, а в 2020 году она стала одним из символов протестов против результатов президентских выборов в Беларуси. Она участвовала в уличных акциях и «женских маршах», выходила с бело-красно-белым флагом на улицы и неоднократно была задержана.

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