The Moscow Times: новость о попадании вертолета Путина в «эпицентр отражения атаки беспилотников» во время его визита в Курскую область придумали в Кремле

Новость о попадании вертолета Владимира Путина в «эпицентр отражения атаки беспилотников» во время его визита в Курскую область «раскрутили в СМИ», чтобы внушить россиянам, что президент «не прячется за спинами, а якобы тоже идет на риск и жертвы». Об этом пишет The Moscow Times со ссылкой на четыре источника в правительстве и в Кремле.

После визита Путина в Курскую область, который состоялся 20 мая, командир дивизии ПВО Юрий Дашкин заявил в эфире телеканала «Россия-24», что вертолет президента находился фактически «в эпицентре отражения атаки украинских беспилотников». Источники The Moscow Times говорят, что безопасность президента «была обеспечена на максимальном уровне», а этот эпизод должен был создать образ Путина, который «делит опасности» со страной.

«Никто и никогда бы не допустил подобной преступной безалаберности. Даже в страшном сне», — сказал изданию один из чиновников, близкий к администрации президента и знакомый с системой охраны главы государства.

В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности Украины заявление российских военных об «эпицентре отражения атаки беспилотников» также называли ложью. Там отметили, что государственные СМИ, освещая поездку Путина, утверждали, что он передвигался по региону исключительно на автомобиле. «Кадры с кортежем показывали все федеральные телеканалы. Кроме того, в этих числах ни Минобороны [России], ни курские СМИ и телеграм-каналы не сообщали об атаке БПЛА, которая по масштабам соответствовала бы словам Дашкина», — заявили в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности.