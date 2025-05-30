Шестерых россиян задержали по делу о поджогах на железной дороге. Они заявили, что стали жертвами мошенников

ФСБ и Следственный комитет объявили о задержании шестерых россиян, в том числе 15-летнего подростка, по подозрению в поджогах железнодорожных объектов. Им вменяют совершение терактов, сообщает «Интерфакс».

По данным ФСБ, шесть граждан РФ 2002, 2003, 2004 и 2010 годов рождения задержали в Новгородской, Ленинградской и Тюменской областях. По версии следствия, по заданию украинских спецслужб они подожгли объекты транспортной инфраструктуры и декорации, установленные для празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Задержанные рассказали, что стали жертвами телефонных мошенников, которые выманили у них деньги (от 100 тысяч до одного миллиона рублей) и, угрожая уголовной ответственностью за финансирование ВСУ, склонили совершить поджоги.

Согласно статье обвинения (части 1 и 2 статьи 205 УК), задержанным может грозить от 10 до 20 лет лишения свободы.

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