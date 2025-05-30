Пользователи «Госуслуг» смогут назначать доверенное лицо для подтверждения смены пароля. Это мера защиты от мошенников
На «Госуслугах» появится возможность дополнительного подтверждения смены пароля доверенным лицом. Об этом, как сообщает «Интерфакс», заявил министр цифрового развития РФ Максут Шадаев.
По словам главы Минцифры, эта мера направлена на борьбу с мошенниками.
«Сейчас, условно, мошенник выманивает смс с кодом, человек этот код сообщает, и мошенник меняет пароль пользователя на „Госуслугах“. После введения второго фактора в виде доверенного лица мошенник это сделать не сможет. Даже если он получил код, есть второй фактор в виде доверенного лица, которому придет уведомление на „Госуслуги“ о попытке смены пароля, доверенное лицо должно будет подтвердить это действие или нет», — сказал министр.
Меру планируют реализовать в III квартале. Опция добавления доверенного лица будет необязательной.
По итогам 2024 года жертвами телефонных мошенников в России стали 344 тысячи человек.