Чемезов заключил контракт с юридической фирмой на услуги по помощи в снятии санкций. Госагентства утверждают, что это «инициатива американской стороны»

Глава «Ростеха» Сергей Чемезов заключил контракт с американской юридической компанией Rathmell Short LLP, которая обязуется предоставить ему помощь в снятии санкций, пишет «Новая газета Европа» со ссылкой на документ, опубликованный на сайте Минюста США.

Из документа следует, что контракт был заключен 10 марта между Rathmell Short LLP с одной стороны и двумя клиентами с другой — самим Сергеем Чемезовым и директором по особым поручениям «Ростеха» Василием Бровко.

Целью контракта указано «предоставление юридических консультаций в отношении судебных и/или административных разбирательств в США». В числе услуг, которые компания обязуется предоставить — консультирование, а также подача запросов на снятие санкций, наложенных управлением Минфина США (OFAC), Госдепартаментом или другими государственными агентствами. Стоимость услуг по контракту составляет четыре миллиона долларов.

В документе также указано, что для «юридической поддержки» будет привлечена фирма Sonoran Policy Group. «Новая газета Европа» отмечает, что глава этой компании Роберт Стрык «стал одним из самых успешных лоббистов во время первого президентства Трампа» и «часто подвергался критике за сотрудничество с правительствами, обвиняемыми в нарушении прав человека и коррупции».

Госагентства со ссылкой на источники заявили, что снятие санкций с Чемезова инициировано американской стороной. «Обнаружили это [документ] сегодня. Это инициатива американской стороны, которая запустила процесс рассмотрения и принятия решения о санкционных мерах в отношении руководства корпорации [„Ростех“]», — сказал собеседник РИА Новости.

О том, что снятие санкций инициировано американской стороной, также пишет ТАСС со ссылкой на источник в госструктурах. В «Ростехе» агентству сказали, что в целом «приветствуют факт того, что американская сторона предпринимает усилия по снятию ограничений». «Возможно, это позволит продолжить бизнес-диалог, который был приостановлен», — говорится в сообщении.

«Агентство» отмечает, что документ, о котором идет речь — это декларация, которая публикуется на сайте Минюста США в соответствии с законом о регистрации иностранных агентов (FARA) — он обязывает публично отчитываться о лоббистской деятельности в интересах других государств. Вопрос санкций, напоминает издание, курируется другой структурой при Минфине. «Это вообще никак не говорит о желании США снять санкции с кого бы то ни было. Это говорит об обратном: судя по всему, компанию наняли как раз для того, чтобы добиваться снятия санкций», — сказал юрист и автор телеграм-канала об американском праве USLegalNews Игорь Слабых.

США вводили санкции против Чемезова дважды — в 2014 году он был включен в санкционный лист в связи с аннексией Крыма, а в марте 2022 году — в связи с российским вторжением в Украину. В обосновании говорилось, что глава «Ростеха» обеспечивает ресурсы для военной агрессии России и извлекает выгоду из близости к российскому руководству.

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