Бывшего куратора медиахолдинга «Патриот» Илью Горбунова приговорили к 10 годам по делу о вымогательстве. Этот холдинг принадлежал Евгению Пригожину

Петроградский районный суд в Санкт-Петербурге приговорил к 10 годам колонии строгого режима по обвинению в вымогательстве и хранении наркотиков бывшего куратора медиахолдинга «Патриот» Илью Горбунова, сообщает «Фонтанка».

По версии следствия, с которой согласился суд, Горбунов вымогал несколько миллионов рублей у петербургского политика Александра Малькевича за так называемый «блок на негатив» в подконтрольных холдингу СМИ. Во время задержания у Горбунова также нашли гриндер — устройство для измельчения марихуаны с остатками наркотиков.

Горбунов вину не признал.

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Горбунов был топ-менеджером медиа-холдинга «Патриот» Евгения Пригожина. По данным СМИ, он был куратором «фабрики троллей» и сетки телеграм-каналов, а также руководил «спецпроектами» компании.

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