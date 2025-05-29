Задержаны двое подозреваемых по делу о массовом убийстве в Байкальске. Их подозревают в покупке алкоголя подросткам

Следственный комитет РФ по Иркутской области сообщил, что задержал двух человек, подозреваемых в покупке алкоголя подросткам в Байкальске, где один из несовершеннолетних убил четверых сверстников и ранил еще четверых. Имена задержанных не приводятся.

В телеграм-канале областного управления СК появилось видео с двумя задержанными. Их лица заретушированы. На видео представитель СК сообщил одному из задержанных, что в отношении него расследуют уголовное дело по статье о вовлечении несовершеннолетнего в употребление алкоголя (пункты «б» и «в» части 3 статьи 151 УК). Эта статья предусматривает от четырех до восьми лет лишения свободы.

По данным телеграм-канала «ВЧК-ОГПУ», в покупке спиртного для подростков подозревают Иоана Парамонова, старшего брата Михаила Парамонова, которого следствие подозревает в массовом убийстве. Известно, что Иоан Парамонов ранее участвовал в российско-украинской войне. Также телеграм-канал привел фамилию второго подозреваемого в покупке алкоголя — Епифанцев (его имя не сообщается). По данным «ВЧК-ОГПУ», подозреваемые купили алкоголь онлайн через магазин «Бристоль».

Массовое убийство в Байкальске Иркутской области произошло в ночь на 28 мая. По версии следствия, один из подростков напал с ножом на сверстников, когда они отмечали день рождения подруги на даче. Подозреваемый убил четверых подростков и ранил еще четверых. Сам нападавший погиб во время пожара, который он устроил в доме.

подробнее об этом деле

В Байкальске Иркутской области произошло массовое убийство, погибли четверо подростков, еще четверо ранены. На них с ножом напал их друг, затем он поджег дом и погиб

подробнее об этом деле

В Байкальске Иркутской области произошло массовое убийство, погибли четверо подростков, еще четверо ранены. На них с ножом напал их друг, затем он поджег дом и погиб