В Анапе из-за разлива мазута в Черном море до конца года отменили сбор туристического налога

Совет муниципального образования города Анапа на заседании 29 мая отменил сбор туристического налога до 31 декабря, сообщает «Анапа.медиа».

Мэр Анапы Василий Швец сообщил на заседании совета, что власти города поддержали предложение губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева. Ранее в мае глава региона призвал «в качестве меры поддержки курортной отрасли» временно отменить сбор туристического налога в муниципалитетах, где продолжают ликвидировать последствия ЧС из-за разлива мазута.

«Уверен, что эта мера поможет нашему курортному бизнесу в этот непростой период, а также станет дополнительным стимулом для туристов», — заявил глава Анапы.

Туристический налог в Анапе на 2025 год был установлен в размере 1% от стоимости проживания в отеле, пансионате или гостинице, следует из материалов городской администрации.

В Керченском проливе в декабре 2024 года произошел разлив мазута из-за крушения двух танкеров «Волгонефть-239» и «Волгонефть-212». В Черное море попали несколько тысяч тонн нефтепродуктов, мазут загрязнил десятки километров побережья Краснодарского края. Все пляжи Анапы в апреле 2025 года объявили непригодными для купания. Как сообщил 13 мая глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев, все пляжи до 1 июня должен проверить Роспотребнадзор, пляжи в зоне ЧС не могут быть открыты.

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еще о последствиях разлива мазута

Гагарам, поганкам и другим птицам в Черном море этой зимой было очень тяжело. Мазут убил многих, но кому-то удалось выкарабкаться Вот как они продолжают бороться за жизнь в реабилитационном центре