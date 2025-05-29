«Мы без фактуры не работаем». Минюст РФ не нашел оснований для того, чтобы объявить Ивана Урганта и Аллу Пугачеву «иноагентами»

Заместитель министра юстиции России Олег Свириденко сообщил ТАСС 29 мая, что министерство не видит оснований для того, чтобы включить телеведущего Ивана Урганта и певицу Аллу Пугачеву в реестр «иностранных агентов», поскольку они «живут в рамках правового поля».

«Мы без фактуры не работаем. Если человек живет в рамках правового поля, мы это видим. На сегодняшний день оснований для признания их иноагентами нет», — сказал замминистра юстиции.

По его словам, в реестр «иностранных агентов» включают «только при наличии подтвержденных фактов нарушения закона».

Депутат Госдумы Николай Новичков («Справедливая Россия») в марте попросил Минюст проверить, есть ли основания для того, чтобы включить Ивана Урганта в реестр «иноагентов». Депутат ссылался на информацию РИА Новости о том, что Ургант в марте на непродолжительное время регистрировался во Франции как индивидуальный предприниматель. Тогда в Минюсте сообщили, что проводят «контрольные проверки».

Министерство юстиции РФ в 2024 году проводило проверку в отношении Аллы Пугачевой из-за обращения депутата Госдумы Алексея Журавлева (ЛДПР). В ответе, направленном депутату, замминистра юстиции Олега Свириденко сообщил, что в случае, если в действиях Пугачевой выявят «признаки иностранного агента», ведомство рассмотри вопрос о том, чтобы включить певицу в соответствующий реестр.

о жизни «иноагентов» в России

«Есть ли надежда на нормальную жизнь? Я сомневаюсь» Вам кажется, что статус «иностранного агента» — просто формальность? На самом деле он меняет жизнь человека навсегда. Вот рассказ одного из «иноагентов» (очень личный)

о жизни «иноагентов» в России

«Есть ли надежда на нормальную жизнь? Я сомневаюсь» Вам кажется, что статус «иностранного агента» — просто формальность? На самом деле он меняет жизнь человека навсегда. Вот рассказ одного из «иноагентов» (очень личный)