Минтранс РФ хочет обязать водителей освобождать полосу спецтранспорту с мигалками. Это не только машины скорой, полиции и пожарных, но и кортежи чиновников

Минтранс РФ намерен ужесточить требования к водителям, которые встретились на дороге с транспортом со спецсигналами — машинами скорой помощи, пожарными, полицией и другим транспортом с мигалками. Проект изменений в Правила дорожного движения (ПДД) опубликован на федеральном портале нормативно-правовых актов, обратила внимание газета «Коммерсант».

По действующим правилам, водители обязаны «уступить дорогу» машинам с включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом. За нарушение грозит наказание от штрафа в размере 500 рублей до лишения прав на срок до трех месяцев (статья 12.17 КоАП).

В новой редакции правил предлагается добавить требование для водителей не только уступать дорогу, но и освобождать полосу для спецтранспорта, если он движется по той же полосе.

«В таких случаях в целях освобождения полосы (ряда) проезжей части водители обязаны принять все необходимые меры, включая осуществление соответствующего маневра (перестроение на соседнюю полосу, в соседний ряд)», — говорится в проекте поправок. «Коммерсант» предполагает, что «под всеми необходимыми мерами» также может подразумеваться смещение на обочину. Прямо об этом в документе не говорится.

Кроме того, Минтранс предлагает запретить выполнять не только обгон, но и опережение спецтранспорта и автомобилей, которые такой транспорт сопровождают, а также «двигаться в непосредственной близости от них по соседним полосам (рядам) движения с их скоростью движения, создавать помехи, препятствовать их организованному движению».

В ведомстве считают, что существующий термин «уступить дорогу» формально не предполагает каких-либо действий со стороны автомобилиста — то есть сейчас машина может вообще не двигаться и не совершать какие-либо маневры, пока не проедет другой участник движения или не пройдет пешеход. Новые правила, говорится в проекте, уточняют действия водителей в ситуациях, когда приближается машина с мигалкой.

Необходимость поправок в Минтрансе объяснили ростом числа случаев, когда водители мешают проезду транспорта со спецсигналами. По данным ведомства, каждый год фиксируются 100 тысяч таких случаев, из них около 60% приходится на скорую помощь, 30% — на пожарные автомобили, 10% — на полицейские.

Отдельно министерство подчеркивает проблемы, возникающие при проезде автомобилей с лицами под государственной охраной. Они, как утверждается, могут ехать в сопровождении как машин ГИБДД (с мигалками и узнаваемой цветографической схемой), так и машин (без такой схемы, но с мигалками). Ведомство отмечает «значительный рост» отказов водителей пропускать автомобили с мигалками, которые следуют без сопровождения Госавтоинспекции.

«В условиях проведения , усиления террористических угроз, обусловленных активизацией деятельности радикальных структур и диверсионно-разведывательных групп, неправомерные действия участников дорожного движения приводят к возникновению причин и условий, порождающих угрозы безопасности объектов государственной охраны», — говорится в пояснительной записке к поправкам.