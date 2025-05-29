Канцлер Германии Фридрих Мерц не исключил поставки дальнобойных крылатых ракет Taurus Украине.

«Конечно, это в пределах возможного», — сказал Мерц в эфире телеканала ZDF.

Он добавил, что для этого потребуется несколько месяцев обучения украинских солдат. По словам Мерца, поставка ракет через полгода или год «не принесет пользы Украине сегодня», а целью он назвал улучшение военной поддержки Киева со стороны Германии уже сейчас.

Предыдущий канцлер Германии Олаф Шольц отвергал возможность поставки дальнобойных ракет Taurus Киеву. Он неоднократно говорил, что Германия не будет давать разрешение ВСУ на удары вглубь России и не планирует поставки своих ракет в Украину. В ноябре 2024 года против поставок ракет выступала и значительная часть жителей Германии.

Мерц, избранный канцлером в начале мая 2025 года, заявил, что Германия «сделает все возможное», чтобы продолжить оказывать поддержку Украине. 26 мая он сказал, что Германия, Великобритания, Франция и США сняли ограничения на дальнобойность оружия, которое было поставлено Украине (при этом ФРГ дальнобойные ракеты к этому моменту Киеву не давала).

28 мая Владимир Зеленский приехал с официальным визитом в Берлин. На пресс-конференции Мерц объявил, что Германия профинансирует производство дальнобойных ракет в Украине. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, которого спросили об этом, назвал решение ФРГ «дальнейшим провоцированием войны» и «препятствованием попыткам выйти на траекторию мирного процесса». Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что «Германия сползает по той же наклонной плоскости, по которой она пару раз уже в прошлом веке двигалась вниз к своему краху».