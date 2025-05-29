ЕСПЧ признал запрет на пикеты и протестные акции во время ковида в Москве и Петербурге «несоразмерной мерой», нарушающей право на свободу собраний

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) рассмотрел жалобу российских активистов на ограничения в проведении публичных мероприятий во время пандемии коронавируса в Москве и Петербурге.

Заявителями выступили трое человек, в числе которых журналист Илья Азар. Он проводил одиночный пикет в Москве в конце мая 2020 года; еще один заявитель — в мае и в июне (в том числе на Красной площади), а третья заявительница в январе 2021 года участвовала в Петербурге в протестах в поддержку Алексея Навального, задержанного после возвращения в Россию из Германии, где он проходил лечение после отравления. Все трое получили административные аресты и штрафы.

Европейский суд постановил, что в отношении заявителей имели место нарушение свободы выражения мнения (статья 10 Конвенции) и свободы собраний и объединений (статья 11 Конвенции), а также права на свободу, личную неприкосновенность и справедливое судебное разбирательство.

В решении суда говорится, что запрет на проведение публичных мероприятий в Петербурге представлял собой фактическую приостановку права на собрания и не был изменен или смягчен впоследствии, что «контрастировало с другими ограничениями», связанными с ковидом, которые «власти стремились своевременно скорректировать».

ЕСПЧ отмечает, что полный запрет на проведение публичных мероприятий, введенный властями под предлогом распространения коронавируса, «сам по себе был несоразмерной мерой». «Суд не видит, как запрет на любые и все виды публичных мероприятий может оставаться оправданным, в то время как досуг и развлечения были возможны на той же стадии пандемии, хотя и с определенными ограничениями», — говорится в решении.

При этом в случае московских заявителей суд отметил, что готов «в принципе признать, что запрет был введен в Москве в контексте острой социальной необходимости защиты индивидуального и общественного здоровья на ранних стадиях пандемии» в мае и июне 2020 года. Тем не менее, полный запрет на любые виды протеста ЕСПЧ называет «радикальной мерой, которая требует веского обоснования» и отмечает, что он оставался в силе впоследствии по крайней мере до конца 2021 года.

ЕСПЧ присудил двум из троих заявителей по 9700 евро, а первому заявителю вдобавок к этой сумме еще 1730 евро.

После начала войны в Украине в феврале 2022 года Россия вышла из Совета Европы, а 16 сентября перестала быть стороной Европейской конвенции о правах человека. Это означает, что ЕСПЧ по-прежнему может рассматривать жалобы заявителей из России, поступившие до этой даты, но решения и постановления суда Россия больше не исполняет.