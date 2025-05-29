Глава СК поручил возбудить уголовное дело из-за угроз помощнику президента Владимиру Мединскому и главе российской делегации на переговорах с Украиной

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за угроз в адрес советника президента и главы российской делегации на переговорах с Украиной Владимира Мединского, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко 29 мая.

По какой статье возбуждено дело — не уточняется. Поводом стала «появившаяся информация» о том, что семье Мединского «поступают угрозы со стороны украинских радикалов», добавила Петренко.

Об угрозах, поступающих семье Мединского, накануне вечером сообщили телеведущий Владимир Соловьев. «Дело в том, что в последние несколько дней семье Владимира Ростиславовича, при этом как непосредственно семье, так и близким, как взрослым членам семьи, так и детям, поступают угрозы вполне конкретного содержания, где сказано, что „мы знаем, где находятся ваши дети и у нас много начиненных самокатов“», — заявил он.

Мединский возглавил российскую делегацию на первых с 2022 года прямых переговорах России и Украины, прошедших в Стамбуле 16 мая. Украинскую делегацию возглавлял министр обороны страны Рустем Умеров. Стороны договорились обменяться документами с условиями прекращения огня, и накануне Умеров сообщил, что украинский документ передан Москве. Следующий раунд переговоров Россия предложила провести там же 2 июня.

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