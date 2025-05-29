Адвоката из Калининграда Марию Бонцлер арестовали по делу о сотрудничестве с иностранным государством. Ее обвинили в передаче сведений о силовиках

Ленинградский районный суд Калининграда арестовал адвоката Марию Бонцлер, обвиняемую в сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством или организацией (статья 275.1 УК), сообщили «Медиазоне» в пресс-службе суда.

По версии следствия, Бонцлер в 2024 году передавала спецслужбам «недружественного» государства сведения о местных силовиках, «которые становились ей известными в силу адвокатской деятельности». О каком государстве идет речь, Следственный комитет не уточнил.

Бонцлер задержали 28 мая. У нее и еще двух адвокатов, которые, как и Бонцлер, защищали жителя Калининграда , прошли обыски.

За неделю до задержания защитницы, пишет «Медиазона», Евросоюз обновил санкционный список в связи с нарушениями прав человека в России. В него включили 28 человек — это судьи, прокуроры и следователи, «причастные к фабрикации дел против различных активистов». В список попала и судья Советского городского суда Ольга Баландина, выносившая приговор Барышникову.

Мария Бонцлер известна тем, что защищала в Калининграде обвиняемых по политическим делам. В 2022 году адвоката штрафовали по протоколам о «дискредитации» армии России.

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