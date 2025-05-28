Задержан житель Москвы, бросивший таблетки валерианы в вольер к рысям и леопардам. Он заявил, что «хотел привести их в чувство»

Полиция Москвы задержала 43-летнего местного жителя, «подозреваемого в резонансном противоправном деянии на территории Московского зоопарка», сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк 28 мая. По ее словам, подозреваемого задержали полицейские Пресненского района Москвы.

По данным полиции, задержанный мужчина бросил в клетки, где находились рыси и леопарды, таблетки с экстрактом валерианы. У задержанного изъяли упаковку с препаратом, ее отправили на исследование.

В ходе допроса житель Москвы сообщил, что задержан «за то, что кидал валерьянку кошачьим, леопарду и рыси». Отвечая на вопрос, зачем он это сделал, мужчина сказал: «Хотел привести их в чувство».

По данным «Коммерсанта», задержан уроженец Ставропольского края Эмиль Ацаев, который живет в Москве около 12 лет. Он состоит на психиатрическом учете, ранее был дважды судим.

Директор Московского зоопарка Светлана Акулова накануне сообщила, что один из посетителей попытался отравить рысей и леопардов, кинув к ним в вольер таблетки неизвестного происхождения. Этот момент попал на видео. «Это не случайность, не шалость — это осознанное, хладнокровное покушение на жизнь животных, находящихся под нашей защитой», — заявила директор зоопарка.

Экстракт валерианы вызывает у кошек сильное возбуждение, их поведение может измениться, в том числе они могут проявить агрессию.