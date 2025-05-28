Суд во Франции приговорил к 20 годам бывшего врача, обвиняемого в сексуализированном насилии в отношении сотен детей

Суд во французской Бретани приговорил к 20 годам лишения свободы 74-летнего бывшего хирурга Жоэля Ле Скуарнека, обвиняемого в сексуализированном насилии в отношении сотен детей, сообщает BBC News.

Процесс продолжался с конца февраля. Бывшего врача обвинили в изнасилованиях и сексуализированном насилии. В марте Ле Скуарнек полностью признал вину.

Пострадавшими по делу были признаны 299 детей — в основном, бывшие пациенты Ле Скуарнека. Во время насилия многие из них «находились в состоянии сна, вызванного анестезирующими веществами, седативными и другими медицинскими препаратами», говорили в прокуратуре.

Бывший врач, по версии обвинения, совершал преступления в период с 1989-го по 2014 год. Однако задержали его лишь в 2017-м, когда шестилетняя соседка Ле Скуарнека рассказала родителям, что тот напал на нее. При обыске по этому делу в доме бывшего хирурга нашли доказательства преступлений в отношении других детей.

Подробности дела Ле Скуарнека

Во Франции будут судить врача, обвиняемого в сексуализированном насилии в отношении сотен детей Многие пострадавшие находились под наркозом — и долгие годы не знали, что с ними произошло

Подробности дела Ле Скуарнека

Во Франции будут судить врача, обвиняемого в сексуализированном насилии в отношении сотен детей Многие пострадавшие находились под наркозом — и долгие годы не знали, что с ними произошло