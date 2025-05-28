РИА Новости сообщили о новом уголовном деле на Тамару Эйдельман. Историка обвиняют в распространении «фейков» о российской армии

В отношении историка Тамары Эдельман возбуждено новое уголовное дело, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника госагентства, на этот раз Эдельман обвиняют в распространении «фейков» о российской армии (статья 207.3 УК РФ).

Поводом для дела стал пост в телеграм-канале Эйдельман, заявил источник РИА Новости, не раскрыв другие подробности.

Тамара Эдельман находится за пределами России.

В сентябре 2022 года Эдельман в России объявили «иностранным агентом». В марте 2024 года Дорогомиловский суд Москвы заочно назначил историку штраф 50 тысяч рублей за отсутствие маркировки «иноагента» в ее постах в соцсетях.

В июне 2024 года стало известно, что в отношении Эйдельман возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма).