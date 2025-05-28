Politico: все оставшиеся сотрудники «Голоса Америки» получат уведомления об увольнении на этой неделе. Их около 800 человек

Все оставшиеся после сокращений штатные сотрудники «Голоса Америки» на этой неделе, как ожидается, получат уведомления об увольнении, пишет Politico со ссылкой на четыре источника.

В начале мая администрация Дональда Трампа сократила почти 600 человек в «Голосе Америки». Ожидающиеся на этой неделе увольнения коснутся 800 оставшихся сотрудников, уточняет Politico.

По словам одного из собеседников издания, уведомления об увольнении, которые коснутся всех оставшихся, означают фактическое закрытие вещания. В Агентстве США по глобальным медиа (в него входит «Голос Америки») и в Белом доме на запрос журналистов о комментарии не ответили.

В марте «Голос Америки» приостановил работу после того, как президент США Дональд Трамп распорядился провести масштабные сокращения сотрудников в семи федеральных агентствах, и в том числе в Агентстве по глобальным медиа (USAGM). Белый дом обвинил «Голос Америки» в распространении «радикальной пропаганды». Сразу после этого сотрудники «Голоса Америки», по их словам, уже начали получать уведомления об увольнении.

«Голос Америки» подал иск, назвав закрытие агентства незаконным, но суд заявил, что не будет вмешиваться в действия администрации Трампа. В середине мая Bloomberg сообщил, что администрация Трампа планирует продать здание в Вашингтоне, где расположена штаб-квартира «Голоса Америки».