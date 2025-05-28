Politico: Трамп пока не принял решение о новых санкциях в отношении России. Но его терпение на исходе

Президент США Дональд Трамп дал понять, что его терпение по отношению к президенту РФ Владимиру Путину на исходе, но решение о дальнейших шагах пока не принято, пишет Politico со ссылкой на нескольких американских чиновников.

«Путин опасно близок к тому, чтобы сжечь золотой мост, который навел для него Трамп», — сказал один из собеседников издания. Однако решение об ужесточении санкций в отношении России, заявили Politico четыре источника в американской администрации, пока не принято.

«Сейчас я очень, очень скептически отношусь к тому, что Трамп когда-нибудь применит какие-либо серьезные санкции или меры против России», — сказал изданию Курт Волкер, который был спецпредставителем США по Украине во время первого срока Трампа на посту президента. «У него было так много возможностей сделать это, но он всегда от них уклонялся», — подчеркнул он.

Высказывания Трампа о Путине в последние несколько дней стали заметно более резкими, чем ранее. Так, 25 мая, после массированного российского удара по Украине президент США выразил недовольство Путиным, который «убивает много людей». Позже Трамп выразил мнение, что президент России «сошел с ума». 27 мая Трамп написал в своей соцсети Truth Social, что Путин «играет с огнем».

Wall Street Journal 26 мая писал, что Трамп рассматривает возможность введения новых санкций против России уже до конца текущей недели. 19 мая The New York Times сообщала, что США отказались присоединиться к санкциям в отношении России, которые готовили страны Евросоюза, 27 мая Suddeutsche Zeitung рассказала, что переговоры ЕС и Соединенных Штатов о совместной борьбе с обходом уже введенных в отношении России ограничительных мер провалились.

Еще о политике Трампа

Трамп разрушает западные союзы и заключает сделки с врагами. Этот подход удивительно похож на российский Журналист Максим Трудолюбов — о том, как мир входит в эпоху «слабых связей»

Еще о политике Трампа

Трамп разрушает западные союзы и заключает сделки с врагами. Этот подход удивительно похож на российский Журналист Максим Трудолюбов — о том, как мир входит в эпоху «слабых связей»