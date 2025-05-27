«Уже не получается искать мотивацию для выступления только на внутренних стартах». Олимпийская чемпионка Мария Ласицкене объявила о приостановке карьеры

Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Мария Ласицкене сообщила РИА Новости, что взяла паузу в соревновательной деятельности.

Она допустила, что может завершить карьеру. По словам спортсменки, сейчас она занимается «здоровьем по своему плану», но пока не может сказать, когда «выйдет в сектор» и вернется ли вообще.

«Есть большая психологическая усталость от всего происходящего. Легкоатлеты уже десять лет находятся в подвешено-отстраненном положении, и лично у меня уже не получается искать мотивацию для выступления только на внутренних стартах», — заявила Ласицкене.

32-летняя Мария Ласицкене — российская прыгунья в высоту, чемпионка Олимпийских игр в Токио (2021), трехкратная чемпионка мира, двукратная чемпионка мира в помещении, чемпионка Европы, двукратная чемпионка Европы в помещении. Ласицкене — единственная трехкратная чемпионка мира в прыжках в высоту среди женщин.

После начала полномасштабного российского вторжения в Украину российских легкоатлетов отстранили от выступления на турнирах под эгидой Всемирной легкоатлетической ассоциации. Кроме того, с 2015 года россияне могли выступать в международных соревнованиях только в нейтральном статусе из-за дисквалификации Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Причиной этого были обвинения в том, что российские спортсмены систематически принимали допинг под контролем министерства спорта и сотрудников силовых структур.

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