Хамовнический районный суд Москвы по иску Генпрокуратуры изъял в доход государства активы АО «Саянскхимпласт», одного из крупнейших производителей поливинилхлорида (ПВХ), на сумму более 92 миллиардов рублей, пишет «Коммерсант».

Ответчиками по иску, о котором стало известно в апреле, выступали фактический владелец предприятия Виктор Круглов, его жена Ирина, дети Анна и Александр, а также бывший гендиректор предприятия Николай Мельник.

«Саянскхимпласт» был создан в 1998 году, а до этого в Иркутской области было госпредприятие «Саянскхимпром». Круглов стал его гендиректором в 1997 году, и, как утверждает Генпрокуратура, принял решение «обратить госпредприятие в свою пользу». Для этого он вывел производственные мощности «Саянскхимпрома» в уставные капиталы «дочек». Позже «Саянскхимпром» был обанкрочен, а прибыль и производственные фонды выведены в созданный Кругловым «Саянскхимпласт». Таким образом государственные производственные мощности перешли в частные руки, поясняет «Коммерсант».

Кроме того, Генпрокуратура утверждает, что Круглов, который был депутатом законодательного собрания Иркутской области, а в 2013–2016 годах его председателем, в нарушение закона совмещал бизнес с госслужбой и «использовал свое положение для получения «Саянскхимпластом»«выгодных контрактов, а также налоговых льгот».

Полученные от деятельности предприятия доходы Круглов, как заявляет Генпрокуратура, выводил на счета офшоров на Кипре, гражданство которого он получил в 2014 году (и не уведомил об этом МВД). Также гражданство Кипра есть у его жены, сына и дочери.

На заседании суда Круглов не присутствовал. Решение суда должно быть исполнено немедленно, уточняет «Коммерсант».